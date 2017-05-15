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Дэйв Льюис: «За время работы в белорусской сборной просмотрел на сборах более 150 ребят»

16.05.2017 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис оценил перспективу команды.

«Сегодня Карнаухов одержал первую победу в составе сборной на чемпионате мира. Наши молодые ребята – Шарангович, Воробей, Когалев – на хорошем уровне отыграли весь турнир, оставив положительное впечатление.

Не думаю, что продолжительный кэмп излишне утомил команду до начала турнира. Сейчас хоккей демонстрирует совершенно другие скорости. Посмотрите на другие команды – во многих из них игроки сильнее, мастеровитее, габаритнее наших.

Но я никогда не ищу оправданий. Я всегда говорю игрокам о том, что нам лучше найти способ бороться на равных с любым соперником, чем пенять на его превосходство.

Объективно, команда сейчас переживает переходный период. За время работы в белорусской сборной я просмотрел на сборах более 150 ребят. Это было сделано как раз для того, чтобы открыть сборной новые имена.

Невозможно каждый год ждать от Кулакова, Ковыршина и других сторожилов сборной выступления на стабильно высоком уровне. Рано или поздно эти ребята завершат выступления за национальную команду.

Поэтому непрерывный поиск новых хоккеистов, постепенное омоложение состава в конечном итоге сыграет на руку, не позволив в один прекрасный день столкнуться с такой ситуацией, когда невозможно будет попросту набрать достаточное количество игроков высокого уровня», – сказал Льюис.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис оценил перспективу команды.

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