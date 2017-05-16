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Леонид Фатиков: «На чемпионате мира должны играть сильнейшие на момент начала турнира. А этого в Беларуси, увы, не было»

16.05.2017 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-игрок сборной Беларуси Леонид Фатиков оценил выступление национальной команды на ЧМ-2017.

– Первые четыре матча на чемпионате, конечно, были сыграны просто безобразно. И соперники не позволяли развернуться, и сами особо себя не проявляли. В дальнейшем, когда оппоненты стали послабее, белорусы уже смогли кое-что показать.

Однако даже во второй части группового этапа нам не хватало целостности и настроя на всю игру — команда больше действовала какими-то отрезками, взрывами. Как ни досадно это констатировать, в целом выступление во Франции получилось удручающим.

— В чем причины?

— Их целый клубок: физическая готовность, психологический фон, селекция. На чемпионате мира должны играть сильнейшие на момент начала турнира. А этого, увы, не было. Из-за каких-то личных амбиций и столкновения характеров состав, который поехал во Францию, я не назвал бы оптимальным, – сказал Фатиков.

 

 
 
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Экс-игрок сборной Беларуси Леонид Фатиков оценил выступление национальной команды на ЧМ-2017.

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