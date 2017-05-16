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ЧМ-2017. Павлович стал лучшим бомбардиром в составе сборной Беларуси

16.05.2017 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ассистент капитана Александр Павлович стал лучшим бомбардиром в составе сборной Беларуси на ЧМ-2017.

На счету нападающего 6 очков (4+2) при показателе полезности «+3» и 4 минутах штрафа. Средний айстайм Павловича на турнире – 15.32.

В семерку лучших бомбардиров национальной команды, помимо Павловича, попали: Чарльз Лингле (0+4), Илья Шинкевич (2+2), Михаил Стефанович (0+4), Евгений Лисовец (2+1), Егор Шарангович (2+1) и Евгений Ковыршин (2+1).

Не отметились результативными баллами: Артем Волков, Дмитрий Коробов, Александр Когалев, Кристиан Хенкель, Сергей Дрозд, Данила Карабань и Олег Евенко.

 

 
 
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Ассистент капитана Александр Павлович стал лучшим бомбардиром в составе сборной Беларуси на ЧМ-2017.

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