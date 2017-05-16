Владимир Пятенко: «Исходя из того, что вижу на тренировках и в матчах, не могу сказать, что мы аутсайдеры»

Главный тренер клуба «Крумкачы» Владимир Пятенко прокомментировал ничью со «Славией» (1:1).

– С учетом прошлого матча в Жодино опасались сегодняшней игры. И, к сожалению, ее не вытащили. А упрекнуть ребят не в чем — они отдали все силы, сделали все возможное. Мы пропустили быстрый гол в начале второго тайма. План на игру не удалось реализовать.

Какой план? Знали, что «Славия» атакует, прессингует, ее задняя линия «высоко» поднимается. Мы выпустили быстрого игрока вперед. Пытались после отбора мяча быстрыми передачами за спину центральным защитникам забить быстрый гол. Получилось бы — «Славия» пошла бы в атаку и еще больше «раскрылась» бы.

– Тренер гостей признал, что по качеству это была игра аутсайдеров. Согласны?

– Не сказал бы, что прямо уж аутсайдеры. Сказал бы, что было много ошибок. У нас, увы, есть технический брак. Не было целостного понимания игры. Может, это связано с перестановками в составе.

Но, повторюсь, не сказал бы, что это была игра аутсайдеров. Потому что было и напряжение, и голы. А как оценить качество? Чисто внешне, как красивый человек или нет? Да, у нас пока много брака. Но не сказал бы, что его нет и у лидеров чемпионата. Пока не видел ни одной команды в чемпионате, у которой не было бы таких проблем. В целом, все в нашем клубе хотят быть выше в таблице. Самое главное, что для этого есть возможности. Исходя из того, что вижу на тренировках, в матчах не могу сказать, что мы аутсайдеры. Абсолютно нет.

– Хозяин вашего стадиона ФК «Минск» переехал на все лето на естественный газон. Вы хотели бы так? Возможно, это улучшило бы игру команды?

– Мы хотим играть на натуральных газонах. Любой футболист скажет, что лучше на таком, пусть и не самого высокого качества, чем на идеальной синтетике. Была бы возможность, и играли, и тренировались бы на натуральном поле.

– Но эта домашняя синтетика дает преимущество перед соперниками, которые играют на натуральном поле?

– Как вам сказать… Могу ошибаться. Я не большой специалист. Надо в большей степени спрашивать у футболистов — все-таки они играют. Но мы с «Металлургом» играли с «Тромсе» в еврокубках — в Норвегии на искусственном поле. Приехали, отыграли и уехали — и забыли об этом. С натурального газона переходить на искусственный легче и не столь травмоопасно, чем наоборот. А все время тренируясь на искусственном поле, переходить на натуральное гораздо сложнее. Именно с этим связываю то, что потеряли двух центральных защитников — в Могилеве и затем в Жодино, – сказал Пятенко.