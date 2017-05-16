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Кубок Стэнли. Финал Запада. «Нэшвилл» принимает «Анахайм»
16.05.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем матче финальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли «Нэшвилл» встретится с «Анахаймом».
НХЛ
Кубок Стэнли
Финал Западной конференции
Счет в серии: 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В третьем матче финальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли «Нэшвилл» встретится с «Анахаймом».
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