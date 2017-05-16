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«Крумкачы» – «Славия». «Вороны» установили антирекорд посещамости в сезоне

16.05.2017 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – «Славия» посетили 800 зрителей.

Для «воронов» это худший показатель в нынешнем сезоне. До этого наименьшей являлась цифра 1500, зафиксированная в поединке против солигорского «Шахтера».

Кроме того, «Крумкачы» пропустили минское «Динамо» на первое место по средней посещаемости среди столичных команд – 1540 и 2180 зрителей соответственно.

Напомним, накануне матча «Крумкачы» присылали СМС-сообщения с приглашением посетить игру.

 
 
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Матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – «Славия» посетили 800 зрителей.

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