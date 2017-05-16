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Шарапова не выступит на "Ролан Гаррос"

16.05.2017 20:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова пропустит Открытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), сообщает Федерация тенниса Франции (FFT). 

Второй турнир серии Большого шлема стартует в Париже 22 мая и завершится 11 июня. Президент FFT Бернар Джудичелли заявил, что россиянка не получит специальное приглашение (wild card) ни в квалификации, ни в основной сетке соревнований.

"Уайлд-кард" может быть предоставлен после травмы, но не после допинговой истории. Это решение может разочаровать Марию и ее поклонников, но защита игры — это моя миссия", — сказал Джудичелли во время онлайн-конференции, транслируемой пресс-службой FFT в Facebook.

Шарапова в конце апреля вернулась на корт после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Накануне она была сильнее американки Кристины Макхейл в первом круге теннисного турнира в Риме и обеспечила себе место в квалификации Уимблдона-2017. 

Всего же с момента возвращения в большой теннис россиянка приняла участие в трех турнирах (в том числе в Риме): в Штутгарте она дошла до полуфинала, в Мадриде спортсменка выбыла из борьбы во втором круге. Сегодня вечером в рамках второго раунда турнира в Риме теннисистка встретится в хорваткой Мирьяной Лучич-Барони. 

В настоящее время 30-летняя Шарапова занимает 211-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова дважды в карьере выигрывала Открытый чемпионат Франции — в 2012 и 2014 годах.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас россиянка выступает на турнире в Риме, где вечером 16 мая сразится с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони.

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