Беларусь обыграла Норвегию на ЧМ по хоккею, а Россия проиграла США

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Сборная Беларуси по хоккею завершила свое выступление на Чемпионате мира победой над командой Норвегии со счетом 4:3, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Девятовский о ЧМ-2017: потенциал белорусских хоккеистов намного выше

Днем 16 мая подопечные Дэйва Льюиса провели заключительный поединок на 81-м Чемпионате мира по хоккею. На AccorHotels Arena в Париже белорусы сломили сопротивление норвежской дружины . В составе победителей голами отметились Евгений Лисовец, на счету которого две шайбы в этой встреча, Александр Кулаков, Илья Шинкевич. Норвежцы ответили точными бросками в исполнении Даниэля Сервика, Александера Райшенбергв и Юнаса Холеса.

Таким образом, белорусская сборная набрала на турнире семь очков в семи матчах (пять поражений и две победы) и заняла седьмое место в группе В. Однако это позволило подопечным Льюиса сохранить место в элитном дивизионе , чего нельзя сказать о командах Италии и Словении, вылетевших из топ-16.

По итогам турнира, лучшими в составе национальной команды стали Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин (все из "Динамо-Минск") .

Сегодня также состоялся еще один заключительный матч предварительного раунда в группе В Чехия — Швейцария. Победу со счетом 1:3 праздновали "крестоносцы". Вечером на лед выйдут канадцы и финны.

В группе шведы были сильнее словаков — 4:2. В другом матче россияне потерпели поражение от США со счетом 3:5. В составе российской сборной отличились Никита Гусев (13-я, 37-я минуты) и Антон Белов (28). У американцев шайбы забросили Кевин Хэйс (21, 38), Дилан Ларкин (33), Андерс Ли (53) и Брок Нельсон (60).

Матчи плей-офф стартуют в четверг.