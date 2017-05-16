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Беларусь обыграла Норвегию на ЧМ по хоккею, а Россия проиграла США
16.05.2017 19:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Сборная Беларуси по хоккею завершила свое выступление на Чемпионате мира победой над командой Норвегии со счетом 4:3, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Днем 16 мая подопечные Дэйва Льюиса провели заключительный поединок на 81-м Чемпионате мира по хоккею. На AccorHotels Arena в Париже
Таким образом, белорусская сборная набрала на турнире семь очков в семи матчах (пять поражений и две победы) и заняла седьмое место в группе В. Однако это позволило подопечным Льюиса
По итогам турнира,
Сегодня также состоялся еще один заключительный матч предварительного раунда в группе В Чехия — Швейцария. Победу со счетом 1:3 праздновали "крестоносцы". Вечером на лед выйдут канадцы и финны.
В группе шведы были сильнее словаков — 4:2. В другом матче россияне потерпели поражение от США со счетом 3:5. В составе российской сборной отличились Никита Гусев (13-я, 37-я минуты) и Антон Белов (28). У американцев шайбы забросили Кевин Хэйс (21, 38), Дилан Ларкин (33), Андерс Ли (53) и Брок Нельсон (60).
Матчи плей-офф стартуют в четверг.
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Сборная Беларуси сегодня завершила свое выступление на Чемпионате мира, россияне вышли в плей-офф со второго места в группе.
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