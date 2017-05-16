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ЧМ-2017. Сборная России сыграет против Чехии и другие пары 1/4 финала
17.05.2017 00:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны пары четвертьфинальных матчей на ЧМ-2017.
ЧМ
1/4 финала
Матчи в Париже:
Россия – Чехия
Швеция – Швейцария
Матчи в Кельне:
Канада – Германия
США – Финляндия
Игры состоятся в четверг, 18 мая.
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Стали известны пары четвертьфинальных матчей на ЧМ-2017.
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