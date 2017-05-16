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Егор Шарангович: «Выбор между «Динамо» и поездкой за океан? Все-таки в Канаду хочу съездить»
17.05.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович рассказал о взаимодействие в связке с Александром Павловичем а Чарльзом Лингле.
– Как с неидеальным английским удалось сыграться с Лингле?
– Без проблем. Во-первых, и Чарльз уже многое понимает по-русски, да и я уж какие-то базовые термины в английском усвоил. Хватает. Но больше, конечно, подсказывает Павлович. Если я где какой косяк допустил – подъедет, объяснит.
– Выходит, ваша с ним связка нынче лучшая в снайперском плане. Ой, что-то подсказывает, ждет тебя впереди «дилемма Дюкова». Придется выбирать между «Динамо» и поездкой за океан.
– Пока промолчу, выбирать еще нечего. Но все-таки в Канаду хочу съездить. Это совершенно другой хоккей, другие скорости, много бросков. То, к чему нужно стремиться. В конце концов, выяснить, как хитовать вросшего в лед канадца. Главное сейчас — выбрать правильное направление, – сообщил Шарангович.
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Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович рассказал о взаимодействие в связке с Александром Павловичем а Чарльзом Лингле.
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