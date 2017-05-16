Антон Сарока: «Готов ли к вызову в сборную? Конечно. Играю в одной из лучших команд страны»

Нападающий минского «Динамо» Антон Сарока заявил о готовности выступать за национальную команду.

– Возможно, ты окажешься в расширенном составе национальной сборной Беларуси. Что скажешь?

– Не знаю, попаду ли я туда. Если да, будет просто замечательно. Если нет — что ж, надо работать дальше. Готов ли? Конечно. Почему нет? Играю в одной из лучших команд страны, за ней тренеры, думаю, следят. А дальше все зависит от штаба национальной сборной, – сказал Сарока.