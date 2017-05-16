ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Антон Сарока: «Готов ли к вызову в сборную? Конечно. Играю в одной из лучших команд страны»

17.05.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий минского «Динамо» Антон Сарока заявил о готовности выступать за национальную команду.

– Возможно, ты окажешься в расширенном составе национальной сборной Беларуси. Что скажешь?

– Не знаю, попаду ли я туда. Если да, будет просто замечательно. Если нет — что ж, надо работать дальше. Готов ли? Конечно. Почему нет? Играю в одной из лучших команд страны, за ней тренеры, думаю, следят. А дальше все зависит от штаба национальной сборной, – сказал Сарока.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Антон Сарока заявил о готовности выступать за национальную команду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика