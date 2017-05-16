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Беларусь опустилась на 10-е место в рейтинге ИИХФ и не сыграет на ЧМ-2018 с Южной Кореей

17.05.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заняв по итогам 81-го чемпионата мира итоговое 13-е место, сборная Беларуси набрала 880 рейтинговых очков и в классификации ИИХФ опустилась с 9-го места на 10-е, пропустив вперед команду Норвегии. У обоих стало поровну баллов (по 2535), но скандинавы находятся выше благодаря более успешному выступлению на последнем топ-турнире.

Полностью рейтинг будет опубликован по окончании ЧМ-2017. На сегодня известно, что на следующем чемпионате мира в Дании белорусы окажутся в одной группе со словаками (11-е место в рейтинге), датчанами (14) и австрийцами (16). Эту компанию дополнят вторая, третья, шестая и седьмая команды в обновленном рейтинге. Заметим также, что словаки будут застрахованы от вылета из элиты, поскольку являются организаторами ЧМ-2019.

В параллельном октете сыграют Норвегия (9), Латвия (12), Франция (13), Южная Корея (21).

 
 
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Заняв по итогам 81-го чемпионата мира итоговое 13-е место, сборная Беларуси набрала 880 рейтинговых очков и в классификации ИИХФ опустилась с 9-го места на 10-е,...

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