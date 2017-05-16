ЧМ-2017. Сборная Беларуси заняла 4-е место по эффективности бросков на турнире

Завершился групповой этап чемпионата мира в Кельне и Париже. Сборная Беларуси заняло 7-е место в своей группе.

В 7-и матчах команда Льюиса нанесла 128 бросков по воротам соперников и забросили 15 шайб. По эффективности бросков белорусы оказались на 4-м месте по итогам предварительного раунда – 11,72%. На первом месте расположилась сборная России – 228 бросков, 35 голов (15,35% - эффективность)

Отметим, что с 2014 года белорусы входят в топ 5 по этому показателю (ЧМ-2016 – 5-е место, ЧМ-2015 – 4-е, ЧМ-2014 – 3-е).