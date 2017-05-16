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Путило тренируется с минским «Торпедо»

17.05.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Антон Путило тренируется с минским «Торпедо». 16 мая полузащитник провел первую тренировку с командой.

За национальную сборную Беларуси Путило сыграл 50 матчей. В феврале 2017 года полузащитник покинул турецкий «Газиантепспор», за который провел 31 встречу в чемпионате Турции.

После шести туров минское «Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги.

Путило тренируется с минским «Торпедо»

Фото: официальный сайт минского «Торпедо»

 
 
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Полузащитник Антон Путило тренируется с минским «Торпедо».

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