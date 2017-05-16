|
Путило тренируется с минским «Торпедо»
17.05.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Антон Путило тренируется с минским
За национальную сборную Беларуси Путило сыграл 50 матчей. В феврале 2017 года полузащитник покинул турецкий
После шести туров минское «Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги.
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Антон Путило тренируется с минским «Торпедо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии