Дрозд сыграл 32 матча на чемпионатах мира и не набрал ни одного очка

Нападающий минского Сергей Дрозд провел 6-й чемпионат мира в составе сборной Беларуси.

На этих турнирах форвард провел 32 матча и не набрал ни одного очка. При этом Дрозд имеет показатель полезности – «-16».

Отметим, что в 27-летний нападающий сыграл 306 игр, набрал 41 (18+23) очко.