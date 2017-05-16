|
Дрозд сыграл 32 матча на чемпионатах мира и не набрал ни одного очка
17.05.2017 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского
На этих турнирах форвард провел 32 матча и не набрал ни одного очка. При этом Дрозд имеет показатель полезности – «-16».
Отметим, что в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Сергей Дрозд провел 6-й чемпионат мира в составе сборной Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии