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Дрозд сыграл 32 матча на чемпионатах мира и не набрал ни одного очка

17.05.2017 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Сергей Дрозд провел 6-й чемпионат мира в составе сборной Беларуси.

На этих турнирах форвард провел 32 матча и не набрал ни одного очка. При этом Дрозд имеет показатель полезности – «-16».

Отметим, что в КХЛ 27-летний нападающий сыграл 306 игр, набрал 41 (18+23) очко.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Сергей Дрозд провел 6-й чемпионат мира в составе сборной Беларуси.

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