Белорусы на ЧМ по хоккею: обыск, проигрыши и элитный дивизион

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Чемпионат мира закончился для белорусов победным матчем против сборной Норвегии. По итогам турнира хоккеисты набрали семь очков и остались в элитном дивизионе. Однако борьба за возможность поехать на следующий ЧМ в Данию получилась непростой.

16 мая белорусы завершили свое выступление на Чемпионате мира.

Лучший состав

Перед тем, как отправиться на ЧМ в Париж, главный тренер белорусской команды заявил, что нынешний состав сборной — самый лучший за последние два Чемпионата мира.



© Sputnik / Александр Шурмелев Льюис: сборная едет на ЧМ бороться за медали

"Я уже сказал команде, что, на мой взгляд, это лучший состав, который я когда-либо выводил на Чемпионат мира", — сказал Льюис на пресс-конференции в Минске.

Тогда наставник отметил, что в линии обороны наметился прогресс и нынешний пул защитников — "очень серьезный плюс на предстоящем турнире". Вместе с тем, главком сборной согласился с мнением, что у команды есть проблемы с линией нападения. А также подчеркнул, что среди игроков нет спортсменов уровня Александра Овечкина и Сидни Кросби, поэтому белорусская "стратегия заключается именно в слаженности команды".

С таким позитивным настроем сборная отправилась на первенство во Францию, однако уже на вокзале их ждала первая неприятная неожиданность.

Встреча в Париже

Как только поезд с белорусскими хоккеистами прибыл в Париж на железнодорожный вокзал "Париж Монпарнасс", их не сразу выпустили из вагона. Позже, покинув поезд и выйдя на перрон, спортсмены попали в полицейское оцепление. Хоккеистов начали обыскивать . Досмотр длился порядка 20 минут. У команды ничего не нашли, и игроков отпустили.

В пресс-службе Федерации хоккея Беларуси позже отметили, что "действия правоохранительных органов в целом были очень корректными". Однако сам инцидент вызвал широкий резонанс.

Комментируя ситуацию вокруг белорусских хоккеистов , глава Минспорта и туризма Александр Шамко заявил, что полиция действовала целенаправленно.

"Налицо явно предвзятое отношение именно к белорусской команде. Списать на повышенные меры безопасности, которые предпринимают французские власти в целях якобы борьбы с терроризмом, не получается", — пояснил министр.

Разгром

Чемпионат начался для белорусов с обыска, а продолжился — поражениями. Команда проигрывала один матч за другим, расстраивая пристально следивших за играми болельщиков.

В первом матче ЧМ против Финляндии белорусы уступили со счетом (2:3), далее последовало разгромное поражение от чехов (1:6) и тяжелый матч против сборной Канады , в котором не удалось забросить ни одной шайбы (0:6). Также без голов в исполнении белорусов завершилась игра против команды Швейцарии (3:0). Замкнуло череду неудач ледовое сражение с хозяевами турнира — французами (4:3).

Однако матч против сборной Франции нельзя назвать провальным. Противники победили по буллитам. А после этого поединка подопечные Дэйва Льюиса набрали одно очко.

Вопрос чести

После череды поражений председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Игорь Рачковский не исключил свой уход с занимаемой должности в том случае, если национальная сборная продолжит проигрывать на Чемпионате мира.



© Sputnik / Констанция Ждановская Рачковский готов уйти из ФХРБ, если белорусы не заиграют на ЧМ-2017

После того, как президент Беларуси Александр Лукашенко подверг игру сборной жесткой критике , назвав выступление команды отвратительным, Рачковский заявил о готовности уйти из ФХРБ.

"Но, раз уж настаиваете, можем сейчас вернуться к вопросу, переживаю ли я за сохранение поста председателя ФХРБ. Так вот, если события пойдут по наихудшему сценарию, все разрешится само собой — подам в отставку", — сказал Рачковский.

По его словам, уход из федерации в сложившейся ситуации — это вопрос чести. "Управленческой или офицерской — как угодно…" — добавил Рачковский.

Он также выступил с обращением к болельщикам и попросил их поддержать команду. По мнению Рачковского, поругать сборную времени будет достаточно после, а "вот поддержать нужно сейчас".

Белая полоса

Те, кто продолжал верить в белорусскую команду и болеть за игроков, все-таки получили долгожданные хорошие новости.

13 мая хоккеисты сборной Беларуси победили Словению со счетом 5:2 (1:2, 4:0, 0:0) и сохранили прописку в топ-дивизионе Чемпионата мира. Команда порадовала болельщиков и напоследок, одержав победу в игре против норвежцев. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Дэйва Льюиса.



© REUTERS Grigory Dukor ЧМ по хоккею-2017: Беларусь-Словения

По итогам турнира белорусы набрали семь очков, заняв предпоследнее место в группе, и смогли сохранить прописку в элитном дивизионе, чтобы в следующем году поехать на ЧМ в Данию.

Рассуждения и критика

Во время нынешнего ЧМ только ленивый не критиковал игру белорусской сборной. Нелестные отзывы получили и игроки, и главный тренер, и Федерация хоккея.

Гендиректор российского Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов прокомментировал радио Sputnik выступление сборной Беларуси на нынешнем Чемпионате мира во Франции.

"Не могу сказать, что я очень слежу за командой Беларуси, но, конечно, у нее бывали периоды и получше. Тем более, я знаю, что Александр Лукашенко очень серьезно относится к хоккею. Не могу сказать, что он патронирует хоккей, но все же думаю, хоккей для него важнее, чем другие виды спорта", — сказал Фурсов.

Хоккейный тренер Михаил Захаров заявил в эфире телеканала ОНТ, что хоккей в Беларуси вообще начал терять позиции с 2006 года. И проблему он видит в подготовке спортсменов.

"Если система работает, каждый год будет выпускаться 10-15 хоккеистов", — сказал Захаров.

Также, по мнению тренера , ледовых катков в Беларуси должно быть больше: Наши 32 катка — это мало, во Франции — 135, у русских — 550, у шведов — 325. Катков 50-60 должно быть в стране. Катки должны быть везде".

В то же время Захаров считает, что в Беларуси должно быть хотя бы восемь сильных спортивных школ, а у нас пока только одна хорошо работает — "Динамо-Юность".

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Девятовский в интервью Sputnik отметил, что потенциал сборной страны намного больше. Он прокомментировал заявление Льюиса перед стартом ЧМ о том, что тренер везет на первенство сильнейший состав, который будет бороться за медали.

"Если у тебя нет амбиций, то тебе там вообще нечего делать. Ты едешь на Чемпионат мира не бороться за медали? Я не думаю, что это был блеф. Это было сказано и в том числе, чтобы поднять боевой дух. Если и тренер не верит в победу, то чего они туда едут, грубо говоря", — сказал Девятовский.

По мнению депутата, с функциональной точки зрения белорусская сборная довольна сильна. "Были отличные розыгрыши, это не были удары наудачу. Мы видели заготовки. Поэтому чего там не хватает, я не могу сказать", — продолжил Девятовский.

Собеседник агентства добавил, что в Беларуси любят хоккей. Когда игроки не показывают достойной игры, то, естественно, остается осадок. Девятовский обратил внимание, что вполне нормально требовать отдачи, когда хоккей в стране развивается.

Вместе с тем Девятовский подчеркнул, что давать поверхностную оценку выступлению команды легче всего. Подводить итог игры белорусских хоккеистов на ЧМ, по его словам, должны специалисты. "Нужно знать ситуацию изнутри. Пусть они (специалисты) дадут объективную оценку", — заключил собеседник Sputnik.

Лучшими игроками в составе сборной Беларуси по хоккею на Чемпионате мира названы Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин . На турнире Ковыршин отметился тремя баллами по системе "гол+пас" (2+1), столько же очков набрал и Лисовец (2+1), у Павловича — шесть (4+2). Капитан "зубров" также стал лучшим бомбардиров в составе белорусской дружины.