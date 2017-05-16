Игорь Рачковский: «У меня вопрос к тем, кто уже 20 лет в хоккее: а что сделали вы? Они только рассказываю, что не так»

Председатель ФХБ Игорь Рачковский поделился мнением о проблемах национальной команды.

«Проблемы надо решать комплексно, в диалоге. Не просто критиковать – все плохо и все! У меня вопрос к тем, кто, к примеру, 20 лет в хоккее: а что сделали вы? Они только рассказывают, что не так. Придите и сделайте, покажите как надо.

Есть вопросы к . Его критикуют за то, что он сказал про медали. Но те слова были сказаны образно, стремиться надо к высоким целям. Конечно, хотели пройти в плей-офф.

Отмечу, что в тренерском штабе белорусские ребята стали уже полноценными ассистентами. Когда они туда пришли, то были помощниками ассистентов.

Надо четко понимать, что система управления должна быть одна. Все обязаны придерживаться одной генеральной линии, а не решать задачи сугубо своего клуба или школы. Иначе постоянно будем скатываться вниз. Да, ошибаемся, однако через ошибки идем вперед», – сказал Рачковский в программе «Спорт-кадр».