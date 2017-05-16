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Петр Качуро: «У меня нет никакой обиды на Чижа. А вот против таких людей как Гуренко, Селимов, Мустыгин всегда буду высказываться»
17.05.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Петр Качуро высказал мнение о сотрудниках минского
– После ваших слов телевизионщикам были звонки от
– Нет. Почитал только высказывания Сергея Витальевича по поводу желчи и «Лиды». У меня нет никакой обиды на
А вот против таких людей как Гуренко, Селимов, Мустыгин, [Денис] Паречин, который играл у Гуренко в Жодино и сейчас, скорее всего, станет тренером вратарей в дубле, всегда буду высказываться. Не из-за каких-то личных претензий, а из-за их деятельности в «Динамо». Почему таким людям, как Зыгмантович, Широкий,
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Петр Качуро: «У меня нет никакой обиды на Чижа. А вот против таких людей как Гуренко, Селимов, Мустыгин всегда буду высказываться»
Белорусский специалист Петр Качуро высказал мнение о сотрудниках минского «Динамо».
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