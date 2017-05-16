Петр Качуро: «У меня нет никакой обиды на Чижа. А вот против таких людей как Гуренко, Селимов, Мустыгин всегда буду высказываться»

Белорусский специалист Петр Качуро высказал мнение о сотрудниках минского .

– После ваших слов телевизионщикам были звонки от и Алима Селимова?

– Нет. Почитал только высказывания Сергея Витальевича по поводу желчи и «Лиды». У меня нет никакой обиды на . Он мне очень сильно помогал в жизни. Не только в футбольных вещах, но и бытовых. И я его уважаю как человека и семьянина. Юрий Александрович вырастил прекрасных детей, которым дает путевки в жизнь. Я уважаю его. Да, с его стороны не было полного доверия к моей работе, но это другая история.

А вот против таких людей как Гуренко, Селимов, Мустыгин, [Денис] Паречин, который играл у Гуренко в Жодино и сейчас, скорее всего, станет тренером вратарей в дубле, всегда буду высказываться. Не из-за каких-то личных претензий, а из-за их деятельности в «Динамо». Почему таким людям, как Зыгмантович, Широкий, и другим ребятам, много сделавшим для клуба, не находится в нем места? Зато других превозносят и говорят о них как об очень хороших и великих специалистах. Вот за это мне обидно немного, – сказал Качуро.