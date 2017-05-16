ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петр Качуро: «У меня нет никакой обиды на Чижа. А вот против таких людей как Гуренко, Селимов, Мустыгин всегда буду высказываться»

17.05.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский специалист Петр Качуро высказал мнение о сотрудниках минского «Динамо».

– После ваших слов телевизионщикам были звонки от Сергея Гуренко и Алима Селимова?

– Нет. Почитал только высказывания Сергея Витальевича по поводу желчи и «Лиды». У меня нет никакой обиды на Юрия Чижа. Он мне очень сильно помогал в жизни. Не только в футбольных вещах, но и бытовых. И я его уважаю как человека и семьянина. Юрий Александрович вырастил прекрасных детей, которым дает путевки в жизнь. Я уважаю его. Да, с его стороны не было полного доверия к моей работе, но это другая история.

А вот против таких людей как Гуренко, Селимов, Мустыгин, [Денис] Паречин, который играл у Гуренко в Жодино и сейчас, скорее всего, станет тренером вратарей в дубле, всегда буду высказываться. Не из-за каких-то личных претензий, а из-за их деятельности в «Динамо». Почему таким людям, как Зыгмантович, Широкий, Володенков и другим ребятам, много сделавшим для клуба, не находится в нем места? Зато других превозносят и говорят о них как об очень хороших и великих специалистах. Вот за это мне обидно немного, – сказал Качуро.

Петр Качуро: «Пусть люди сами решают, кто им больше нравится – Гуренко или я»

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Рачковский: «У меня вопрос к тем, кто уже 20 лет в хоккее: а что сделали вы? Они только рассказываю, что не так»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика