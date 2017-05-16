ЧМ-2017. Сборная Беларуси повторила антирекорд по количеству бросков с 2005 года

Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира-2017.

По итогам семи матчей группового этапа команда нанесла 128 бросков, заняв по этому показателю лишь 15 место из 16 команд. Меньше бросков нанесла только Италия (113).

Отметим, что в XXI веке сборная Беларуси на чемпионатах мира лишь однажды наносила меньше бросков. На ЧМ-2005 наша команда угрожала воротам соперников 116 раз.

При этом на том чемпионате мира сборная Беларуси провела на один матч меньше. Это связано с тем, что до 2012 года чемпионаты мира игрались по другой системе и до четвертьфинала команды проводили всего по шесть матчей. По семь встреч сборная Беларуси проводила только в 2006 и 2009 годах, когда выходила в плей-офф турнира.

На ЧМ-2013 сборная Беларуси также нанесла 128 бросков в семи матчах.

Отметим, что по эффективности бросков команда Дэйва Льюиса стала 4-й по итогам предварительного раунда.