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ЧМ-2017. Сборная Беларуси повторила антирекорд по количеству бросков с 2005 года

17.05.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира-2017.

По итогам семи матчей группового этапа команда Дэйва Льюиса нанесла 128 бросков, заняв по этому показателю лишь 15 место из 16 команд. Меньше бросков нанесла только Италия (113).

Отметим, что в XXI веке сборная Беларуси на чемпионатах мира лишь однажды наносила меньше бросков. На ЧМ-2005 наша команда угрожала воротам соперников 116 раз.

При этом на том чемпионате мира сборная Беларуси провела на один матч меньше. Это связано с тем, что до 2012 года чемпионаты мира игрались по другой системе и до четвертьфинала команды проводили всего по шесть матчей. По семь встреч сборная Беларуси проводила только в 2006 и 2009 годах, когда выходила в плей-офф турнира.

На ЧМ-2013 сборная Беларуси также нанесла 128 бросков в семи матчах.

Отметим, что по эффективности бросков команда Дэйва Льюиса стала 4-й по итогам предварительного раунда.

 
 
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Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира-2017.

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