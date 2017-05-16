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ЧМ-2017. Сборная Беларуси повторила антирекорд по количеству бросков с 2005 года
17.05.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира-2017.
По итогам семи матчей группового этапа команда
Отметим, что в XXI веке сборная Беларуси на чемпионатах мира лишь однажды наносила меньше бросков. На ЧМ-2005 наша команда угрожала воротам соперников 116 раз.
При этом на том чемпионате мира сборная Беларуси провела на один матч меньше. Это связано с тем, что до 2012 года чемпионаты мира игрались по другой системе и до четвертьфинала команды проводили всего по шесть матчей. По семь встреч сборная Беларуси проводила только в 2006 и 2009 годах, когда выходила в плей-офф турнира.
На ЧМ-2013 сборная Беларуси также нанесла 128 бросков в семи матчах.
Отметим, что по
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Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира-2017.
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