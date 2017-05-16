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Денис Шунто: «Никто не требует обыгрывать «Шахтер», БАТЭ, «Торпедо» или «Динамо-Брест», но так играть непозволительно. Я просто в шоке»
17.05.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто поделился мнением о страте команды в сезоне.
«Задача зацепиться за верхнюю часть таблицы, а во втором круге будет видно. Но пока не получается. Сыграли с сильными командами – «Шахтер», БАТЭ, «Торпедо», «Динамо-Брест» – набрали 1 очко в этих матчах. Значит, это пока не наш уровень.
Никто не требует обыгрывать эти команды, но так играть непозволительно, я просто в шоке», – сказал Шунто в программе «Спорт-кадр».
Отметим, что разговор с Шунто состоялся после поражения команды от «Торпедо-БелАЗ» – 0:3.
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Денис Шунто: «Никто не требует обыгрывать «Шахтер», БАТЭ, «Торпедо» или «Динамо-Брест», но так играть непозволительно. Я просто в шоке»
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто поделился мнением о страте команды в сезоне.
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