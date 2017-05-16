Денис Шунто: «Никто не требует обыгрывать «Шахтер», БАТЭ, «Торпедо» или «Динамо-Брест», но так играть непозволительно. Я просто в шоке»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто поделился мнением о страте команды в сезоне.

«Задача зацепиться за верхнюю часть таблицы, а во втором круге будет видно. Но пока не получается. Сыграли с сильными командами – «Шахтер», БАТЭ, «Торпедо», «Динамо-Брест» – набрали 1 очко в этих матчах. Значит, это пока не наш уровень.

Никто не требует обыгрывать эти команды, но так играть непозволительно, я просто в шоке», – сказал Шунто в программе «Спорт-кадр».

Отметим, что разговор с Шунто состоялся после поражения команды от «Торпедо-БелАЗ» – 0:3.