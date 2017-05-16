Вячеслав Глеб: «Стоит задача погасить долги перед спонсорами, а потом уже перед футболистами»

Нападающий «Крумкачоў» Вячеслав Глеб рассказал о долгах клуба.

«Было тяжело в связи с событиями, которые произошли перед началом чемпионата. Стоит задача погасить долги перед спонсорами, а потом уже перед футболистами. Но ситуация сдвинулась, считаю, что все нормально», – сказал Глеб в программе «Спорт-кадр».

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