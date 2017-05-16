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Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Рубина», «Зенит» – «Краснодар»
17.05.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 29-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом», «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА встретится в гостях с «Рубином», а «Спартак» сыграет дома с «Тереком».
Чемпионат России
29-й тур
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В 29-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом», «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА встретится в гостях с «Рубином», а «Спартак» сыграет дома с «Тереком».
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