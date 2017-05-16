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Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Рубина», «Зенит» – «Краснодар»

17.05.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 29-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом», «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА встретится в гостях с «Рубином», а «Спартак» сыграет дома с «Тереком».

Чемпионат России

29-й тур

Томь – Крылья Советов
Дата проведения
17 мая, 15.00, «Стадион Труд»
превью матча онлайн статистика

 

Урал – Локомотив
Дата проведения
17 мая, 17.30, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

 

Оренбург – Уфа
Дата проведения
17 мая, 17.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Амкар
Дата проведения
17 мая, 19.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Краснодар
Дата проведения
17 мая, 19.30, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

 

Анжи – Ростов
Дата проведения
17 мая, 19.30, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – ЦСКА
Дата проведения
17 мая, 19.30, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Терек
Дата проведения
17 мая, 19.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В 29-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом», «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА встретится в гостях с «Рубином», а «Спартак» сыграет дома с «Тереком».

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