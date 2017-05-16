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Власти Санкт-Петербурга хотят взыскать с подрядчиков около 10% стоимости стадиона «Зенита»

17.05.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, какие еще работы планируют провести на стадионе «Крестовский».

«Все могли своими глазами убедиться в строительной готовности стадиона и что до 02.06.2017 идут еще работы по адаптации. Намечены мероприятия по испытанию тех отметок стадиона, где не бывал болельщик. По секторам стадиона они будут проведены до конца мая.

Комплексные испытания инженерных систем проводятся, они почти проведены, однако мы еще хотим проверить каждый сектор с помощью волонтеров. Самые жесткие стандарты безопасности соблюдены при проектировании стадиона. В том числе и трагедия в Париже учтена.

Кроме того, планируется взыскать с экс-подрядчиков строительства стадиона средства за неотработанные авансы. Всего собираемся возместить около 10%. 3,6 миллиарда с «Трансстроя» и 1 миллиард за переделки. Хотим возместить 4,6 миллиарда рублей.

Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, совершили маленький, но трудовой подвиг», – написал Албин в твиттере.

 
 
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, какие еще работы планируют провести на стадионе «Крестовский».

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