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В Госдуме предлагают ввести 20-процентный сбор на вложения в иностранные клубы

17.05.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев предложил ввести сборы в размере 20% на любые инвестиции в иностранные спортивные активы и команды.

«Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды.

Будь любезен – перечисли 20% на программу развития физической культуры и спорта в России», – сказал журналистам Дегтярев.

Среди российских владельцев иностранных клубов наиболее известны Роман Абрамович («Челси»), Алишер Усманов («Арсенал») и Дмитрий Рыболовлев («Монако»).

 
 
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев предложил ввести сборы в размере 20% на любые инвестиции в иностранные спортивные активы и...

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