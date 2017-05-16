Домрачева получила участок 0,8 гектара на берегу Минского моря под благоустройство

В прошлом году Дарья Домрачева построила дом на берегу Минского моря. Но пока не переехала в новый дом. Еще не благоустроена территория вокруг дома. Ведутся работы на отделяющем прибрежную зону и придомовую территорию участке в 0,8 гектара — его спортсменка получила под благоустройство.

Напомним, дом трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, который для нее проектировал родной брат — архитектор Никита Домрачев — расположен на первой береговой линии Минского моря.

Главный архитектор Минской области Вадим Николаенко рассказал о выделении земли Домрачевой.

— Дарье Домрачевой действительно был выделен участок в 0,8 га под благоустройство. Раньше эта площадка рассматривалась в качестве размещения инвестиционного проекта с зонами отдыха. Позже от этой идеи отказались по просьбе местных жителей, которые хотели жить в тихом и спокойном месте. В итоге решили размещать в Лапоровичах участки только под жилищное строительство, – рассказал Николаенко.

На участке разместят теннисную и волейбольную площадки, а также обустроят пруд, приведут в порядок прилегающую к нему территорию.

Все работы по благоустройству территории Дарья Домрачева делает за свой счет.