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Игроки «Барселоны» хотят видеть Вальверде главным тренером

17.05.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игроки «Барселоны» хотят, чтобы летом команду возглавил главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает Marca.

Вальверде намерен покинуть клуб из Бильбао по окончании сезона.

«Барселона» сообщала, что примет решение о кандидатуре главного тренера не ранее 29 мая.

Нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике точно покинет клуб по окончании сезона.

Возможными кандидатами на его пост являются Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.

 
 
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Игроки «Барселоны» хотят, чтобы летом команду возглавил главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

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