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Игроки «Барселоны» хотят видеть Вальверде главным тренером
17.05.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игроки «Барселоны» хотят, чтобы летом команду возглавил главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает Marca.
Вальверде намерен покинуть клуб из Бильбао по окончании сезона.
«Барселона» сообщала, что примет решение о кандидатуре главного тренера не ранее 29 мая.
Нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике точно покинет клуб по окончании сезона.
Возможными кандидатами на его пост являются Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.
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Игроки «Барселоны» хотят, чтобы летом команду возглавил главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.
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