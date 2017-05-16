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Антон Сарока: «У минского «Динамо» болельщиков больше, чем у любого другого клуба страны»

17.05.2017 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Антон Сарока поделился мнением о фанатах команды.

– На трибунах снова не было фанатского сектора...

– Это, конечно, грустно. Тем более у минского «Динамо» отличные болельщики. Их много. Думаю, больше, чем у любого другого клуба страны. Видимо, так сложились обстоятельства, что они не могут нас поддержать.

Хочу передать от всей команды, что мы ждем их на трибунах и надеемся, что рано или поздно они придут на наши матчи. Хочется, чтобы это случилось поскорее, их поддержки не хватает, – заявил Сарока.

Напомним, после 8-ми туров минское «Динамо» на 8-м месте в таблице посещаемости чемпионата. А в матче против брестского «Динамо» стал лучшим для минчан по посещаемости с 2013 года без учета встреч с БАТЭ.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Антон Сарока поделился мнением о фанатах команды.

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