Антон Сарока: «У минского «Динамо» болельщиков больше, чем у любого другого клуба страны»

Нападающий минского «Динамо» Антон Сарока поделился мнением о фанатах команды.

– На трибунах снова не было фанатского сектора...

– Это, конечно, грустно. Тем более у минского «Динамо» отличные болельщики. Их много. Думаю, больше, чем у любого другого клуба страны. Видимо, так сложились обстоятельства, что они не могут нас поддержать.

Хочу передать от всей команды, что мы ждем их на трибунах и надеемся, что рано или поздно они придут на наши матчи. Хочется, чтобы это случилось поскорее, их поддержки не хватает, – заявил Сарока.

Напомним, после 8-ми туров минское «Динамо» на 8-м месте в таблице посещаемости чемпионата . А в матче против брестского «Динамо» стал лучшим для минчан по посещаемости с 2013 года без учета встреч с БАТЭ.