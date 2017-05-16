Полуфинальные серии гандбольного чемпионата Беларуси стартуют в Гомеле и Гродно

Болельщик БГК имени Мешкова

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольном чемпионате Беларуси среди мужских команд сегодня начнутся полуфинальные серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион страны БГК имени Мешкова сыграет в Гродно против гандболистов местного "Кронона". Обладатель серебряных медалей прошлого первенства минский СКА сыграет в гостях у "Гомеля". Совсем недавно, в прошедшие выходные дни, квартет соискателей наград участвовал в "Финале четырех" розыгрыша Кубка Беларуси. В кубковых полуфиналах брестчане разгромили гродненскую дружину (36:23), а минчане были сильнее гомельских гандболистов (30:25).

Серии за выход в финал 25-го чемпионата страны пройдут до двух побед одной из команд. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова выиграл 3 последних чемпионата, а всего в его активе 8 титулов. Минский СКА выигрывал золото 10 раз подряд (1993-2002).

На женском первенстве уже начались решающие матчи за награды. В первом поединке золотой серии "БНТУ-БелАЗа" обыграл на выезде чемпионок гандболисток "Гомеля" со счетом 27:23.

В стартовой встрече за бронзу брестский клуб "Виктория-Берестье" победил в Белыничах бобруйскую "Березину" - 35:24.

Вторые поединки медальных серий до 3 побед состоятся 20 мая в Минске и Бресте.-0-