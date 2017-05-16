17 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае создан Национальный хоккейный клуб. Об этом стало известно в Пекине на брифинге, организованном центром зимних видов спорта при Главном государственном управлении по делам физкультуры и спорта КНР, Китайской ассоциацией хоккея, бюро по делам спорта провинции Хэйлунцзян и пекинским хоккейным клубом "Красная звезда Куньлунь" при Китайском международном центре культурных коммуникаций.

Китайский национальный клуб хоккея создан на основе хоккейной сборной КНР. Члены команды тренируются в постоянном режиме, активно участвуют в мировых высокоуровневых турнирах.

"Образование Национального хоккейного клуба является одним из важнейших результатов реформирования хоккея", - отметил на брифинге вице-директор центра зимних видов спорта при Главном государственном управлении по делам физкультуры и спорта КНР Ван Чжили.-0-