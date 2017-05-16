ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае создан Национальный хоккейный клуб

17.05.2017 12:42 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае создан Национальный хоккейный клуб. Об этом стало известно в Пекине на брифинге, организованном центром зимних видов спорта при Главном государственном управлении по делам физкультуры и спорта КНР, Китайской ассоциацией хоккея, бюро по делам спорта провинции Хэйлунцзян и пекинским хоккейным клубом "Красная звезда Куньлунь" при Китайском международном центре культурных коммуникаций.

Китайский национальный клуб хоккея создан на основе хоккейной сборной КНР. Члены команды тренируются в постоянном режиме, активно участвуют в мировых высокоуровневых турнирах.

"Образование Национального хоккейного клуба является одним из важнейших результатов реформирования хоккея", - отметил на брифинге вице-директор центра зимних видов спорта при Главном государственном управлении по делам физкультуры и спорта КНР Ван Чжили.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайский национальный клуб хоккея создан на основе хоккейной сборной КНР. Члены команды тренируются в постоянном режиме, активно участвуют в мировых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игроки «Барселоны» хотят видеть Вальверде главным тренером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика