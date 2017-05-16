Владимир Самсонов и Виктория Павлович возглавят сборную Беларуси на ЧМ по настольному теннису

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Самсонов и Виктория Павлович возглавят сборную Беларуси на чемпионате мира по настольному теннису, который стартует 29 мая в немецком Дюссельдорфе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации настольного тенниса.

Владимир Самсонов, который на протяжении долгих лет является лидером национальной команды, занимает сейчас 13-е место в мировом рейтинге. В большой коллекции наград 41-летнего белорусского мастера десятки медалей мировых и континентальных первенств. Владимир Самсонов участвовал в шести Олимпиадах, в 2016 году в Рио-де-Жанейро он оказался в шаге от олимпийского пьедестала, заняв 4-е место. Белорусский мастер пользуется заслуженным уважением среди коллег из всех команд. Даже фавориты мирового чемпионата - китайцы считают Самсонова одним из своих главных конкурентов. На мировом первенстве в китайском Сучжоу-2015 Владимир добрался до 1/8 финала, уступив дорогу в четвертьфинал китайскому спортсмену Чжан Цзикэ, который в итоге стал обладателем бронзы. Два года назад китайские спортсмены на домашнем мировом первенстве завоевали 5 наград высшей пробы, став чемпионами во всех видах программы.

Кроме Владимира Самсонова на предстоящем чемпионате планеты в мужской части соревнований за белорусов сыграют Павел Платонов (165-й номер мирового рейтинга), Александр Ханин (236) и Глеб Шамрук (357).

Лидер женской сборной Виктория Павлович, в копилке которой также немало трофеев крупнейших международных турниров, находится на 58-й позиции в мировом рейтинг-листе. Вместе с ней в Дюссельдорфе выступят еще три белоруски: Дарья Триголос (155), Алина Орловская (157) и Надежда Богданова (278).

Заключительный этап подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси проведет с 21 по 27 мая в Раубичах, после чего отправится в Дюссельдорф. Там белорусские мастера малой ракетки будут бороться за награды во всех пяти видах соревновательной программы: одиночном разряде у мужчин и женщин, женском и мужском парном разрядах, смешанном парном разряде.

Всего на чемпионате мира по настольному теннису, который завершится 5 июня, выступят представители 106 стран.-0-