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Шейкер для спортивного питания Contigo – незаменимая вещь в тренажерном зале

17.05.2017 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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С наступлением весны пришло время усиленно подкачаться в тренажерном зале или на воркаут-площадках. Не забудьте захватить специальную бутылочку для спортивного питания.

Бренд  Contigo  рад представить шейкер для спортивного питания Shake Go Fit Black с шаром-смесителем емкостью 590 мл, который не содержит БФА и подходит для большинства держателей стаканов.  100% непроливаемость в закрытом виде.

Contigo – американский бренд туристических, кофейных кружек и бутылочек для питья. Компания является мировым лидером на рынке посуды для питья на ходу, 14 из 20 бестселлеров на Amazon.com в категории термокружки – это Contigo

Продукцию этой марки приобретают любители ЗОЖ по всему миру. Отличительная особенность всех емкостей для напитков, которые поставляются на рынок под брендом Contigo – эффектный дизайн. Современные обтекаемые формы стаканов и кружек, яркие и экологичные материалы, удобные и надежные конструктивные элементы характерны для каждого изделия. Contigo невозможно не заметить ни на улице, ни в зале для фитнеса.

В Беларуси вы можете приобрести эту продукцию по тем же ценам, что и в Европе. Требуйте наличия Contigo у вашего розничного продавца.

Universal Press – официальный дистрибьютор Contigo в Беларуси!

Шейкер для спортивного питания Contigo – незаменимая вещь в тренажерном зале

 
 
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С наступлением весны пришло время усиленно подкачаться в тренажерном зале или на воркаут-площадках.

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