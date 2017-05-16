Белорусские теннисисты победили в матчах турнира в Самарканде

Егор Герасимов. Фото Белорусской федерации тенниса

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня одержали очередные победы на турнире в узбекском Самарканде (призовой фонд - $75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В одиночном разряде Егор Герасимов (170-е место в мировом рейтинге) в поединке 1/8 финала уверенно переиграл представителя Казахстана Дмитрия Попко (185) - 6:3, 6:4.

Прошел в четвертьфинал еще один белорус - Илья Ивашко (215). В первом сете он взял верх над бельгийским теннисистом Йорисом де Лоре (190) - 6:2, после чего соперник не смог продолжить борьбу из-за проблем со здоровьем.

В парном разряде белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сегодня переиграли в четвертьфинале белорусский тандем Сергей Бетов / Ярослав Шило - 6:1, 6:4.

Соревнования в Самарканде завершатся 20 мая.-0-