Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже, по итогам предварительного раунда турнира определены четвертьфинальные пары, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А наиболее упорная борьба развернулась за четвертую путевку в плей-офф между сборными Латвии и Германии. Хозяева турнира вели в ходе встречи в Кельне 2:0, но упустили инициативу. Голы Гунарса Скворцовса, Яниса Спруктса и Андриса Дзериньша позволили латвийцам выйти вперед - 3:2. Однако на последней минуте третьего периода немцы уверенно разыграли большинство - 3:3. В овертайме преимуществом владели латвийцы, но забросить больше им не удалось. В серии буллитов победу Германии и выход в четвертьфинал принес точный бросок Фредерика Тиффельса.

Турнирное положение в группе А: США - 18 очков (7 игр), Россия - 17 (7), Швеция - 16 (7), Германия - 11 (7), Латвия - 10 (7), Дания - 7 (7), Словакия - 4 (7), Италия - 1 (7).

В группе В сборная Канады не испытала проблем во встрече с Финляндией - 5:2.

Турнирное положение в группе В: Канада - 19 очков (7 игр), Швейцария - 15 (7), Чехия - 13 (7), Финляндия - 11 (7), Франция - 10 (7), Норвегия - 8 (7), Беларусь - 7 (7), Словения - 1 (7).

В 1/4 финала чемпионата мира 18 мая в Кельне сыграют США - Финляндия и Канада - Германия. В Париже Россия встретится с Чехией, а Швейцария со Швецией. Полуфиналы мирового форума пройдут 20 мая, матч за третье место и финал - 21 мая в Кельне.-0-