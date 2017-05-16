Игорь Рачковский: «Все привыкли говорить, что «Динамо» – базовый клуб сборной. Но от слов надо переходить к делу»

Председатель ФХБ Игорь Рачковский поделился мнением о роли минского «Динамо».

— Все привыкли говорить, что «Динамо» — базовый клуб сборной. Но от слов надо переходить к делу. А нестыковки все равно существуют. Поэтому уверен: спортивное руководство, перспективное планирование и вопросы развития должны быть сконцентрированы в одних управляющих руках. Таково мое твердое убеждение. Речь не идет о том, чтобы отдать все на откуп федерации. Как не идет речь и о конкретных персоналиях. Кто бы ни занимался, главное, чтобы управление было в одних руках.

А критика Льюиса, что он никого не подготовил для сборной, — извините. Наставник главной команды не готовит, а собирает сливки, с которыми идет в бой.

— А Крэйг Вудкрофт?

— Он проработал в «Динамо» один год. Говорят, что в минувшем сезоне состоялось лучшее выступление «зубров», — соглашусь. Отчасти. Призывая сохранять трезвость и спокойствие. Никакой эйфории, напротив, серьезная, системная работа. «Динамо» в регулярном чемпионате и «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина — две большие разницы, как говорят в Одессе.

— В том-то и дело! Белорусские динамовцы в клубе — кто угодно, только не лидеры. А в сборной им надо становиться вожаками!

— В этом есть проблема. Но вот, например, Павлович, Шинкевич.

— Неоднозначная тема КХЛ. В конце концов, из-за этого проекта мы уже потеряли немало талантливых юниоров.

— Есть плюсы, есть минусы. Пока есть так, как есть: минское «Динамо» играет в этой лиге. Плюсов сразу станет больше, как только белорусы опять перестанут считаться во всех командах КХЛ легионерами. Надеюсь, что так и случится, – сказал Рачковский.