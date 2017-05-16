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Германия назвала состав на Кубок конфедераций – без Нойера, Мюллера, Озила и других звезд

17.05.2017 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России. 

На групповом этапе Германия сыграет с Австралией, Камеруном и Чили. 

Вратари: Бернд Лено, Марк-Андре тер Стеген, Кевин Трапп;

Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, Йозуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горетцка, Себастьян Руди, Лерой Сане, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.

 
 
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России.

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