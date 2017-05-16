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Владимир Крикунов: «Белорусы взяли направление на канадский хоккей. А канадский хоккей только в Северной Америке и работает»

17.05.2017 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заслуженный тренер Владимир Крикунов объяснил причины неудачного выступления нашей национальной команды на ЧМ-2017.

«Отдельно мне было интересно, что белорусы провалились. Но они взяли направление на канадский хоккей, мол, мы сейчас построим эту систему. А канадский хоккей только в Северной Америке и работает. При этом есть небольшие страны, которые всегда в топе — Швеция с населением 10 миллионов человек, Чехия то же самое. И они идут своим путем, играют в свой хоккей, ни в какой канадский хоккей не уходят. Вот у белорусов и не получается. При том, что в стране и катков сейчас море, и внимание большое. Просто им надо доводить своих молодых ребят», — сказал Крикунов.

 
 
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Заслуженный тренер Владимир Крикунов объяснил причины неудачного выступления нашей национальной команды на ЧМ-2017.

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