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Владимир Крикунов: «Белорусы взяли направление на канадский хоккей. А канадский хоккей только в Северной Америке и работает»
17.05.2017 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заслуженный тренер Владимир Крикунов объяснил причины неудачного выступления нашей национальной команды на ЧМ-2017.
«Отдельно мне было интересно, что белорусы провалились. Но они взяли направление на канадский хоккей, мол, мы сейчас построим эту систему. А канадский хоккей только в Северной Америке и работает. При этом есть небольшие страны, которые всегда в топе — Швеция с населением 10 миллионов человек, Чехия то же самое. И они идут своим путем, играют в свой хоккей, ни в какой канадский хоккей не уходят. Вот у белорусов и не получается. При том, что в стране и катков сейчас море, и внимание большое. Просто им надо доводить своих молодых ребят», — сказал Крикунов.
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Владимир Крикунов: «Белорусы взяли направление на канадский хоккей. А канадский хоккей только в Северной Америке и работает»
Заслуженный тренер Владимир Крикунов объяснил причины неудачного выступления нашей национальной команды на ЧМ-2017.
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