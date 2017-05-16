Выезд сборной России в Париж задерживается из-за поломки поезда

Сборная России не может выехать из Кельна в Париж на четвертьфинал .

Задержка рейса произведена по техническим причинам, которые связаны с неисправностью поезда. По предварительной версии, у поезда разошлись вагоны.

Вчера национальная команда России уступила США (3:5), заняв по итогам группового этапа второе место в группе А.

Матч сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени.

Россия проиграла американцам. Что дальше?