Игорь Шлойдо: «14-е место? На данный момент мы верим в трудолюбие, талант и квалификацию Кондратьева»

Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо в интервью Tribuna.com рассказал о кредите доверия главному тренеру команды Георгию Кондратьеву.

- «Минск» не очень удачно стартовал в чемпионате: пять очков после восьми туров и 14-е место в таблице. Каков кредит доверия к Георгию Кондратьеву?

– В начале года у нас было собрание, на котором присутствовало руководство клуба и главный тренер. На нем мы обозначили приоритетную задачу на сезон: привлечение в главную команду максимального количества своих воспитанников.

Поясню, чем это продиктовано. Безусловно, если ты играешь в футбол, то всегда нужно стремиться к наивысшему результату. Для Беларуси, я считаю, такой результат – место в тройке, которое дает право выступать в еврокубках. Но чтобы попасть на пьедестал, нужно кого-то оттуда потеснить. В нашем случае – БАТЭ, минское «Динамо» или «Шахтер». Сегодня это команды, обладающие высокими финансовыми возможностями и стабильными составами. На протяжении такого длинного соревновательного периода, как наш чемпионат, это играет определяющую роль. С этими клубами бороться очень тяжело.

Поэтому мы приняли решение попытаться достичь желаемого результата своими воспитанниками. Но для этого нужно время. Нужно дать им играть на протяжении сезона или двух. Возможно, даже трех. И тогда, не вкладывая больших денег, своими воспитанниками можно будет чего-то достичь. Но с ними надо работать. Надо терпеть и доверять им. Другого пути нет, и мы по нему пошли. Что касается выступления в текущем сезоне, то мы изначально понимали, что сиюминутного результата достигнуть будет сложно.

На данный момент мы верим в трудолюбие, талант и квалификацию Георгия Петровича Кондратьева. Считаю, он может эффективно работать с молодыми игроками. На прошлой неделе я выступал на собрании перед футболистами и тренерским составом, обсуждали сложившуюся ситуацию. Призвал всех не опускать руки, продолжать идти по выбранному пути, повышать уровень мастерства, самоотдачу, игровую дисциплину, работать и еще раз работать. Особенно это касается молодежи.

Единственное, нам хотелось бы, чтобы молодежь оправдала доверие как можно раньше. Чтобы ребята не боялись ошибаться и использовали качества, которыми их одарила природа и которые они приобрели в ходе тренировочного процесса в клубной СДЮШОР. Молодые футболисты не должны бояться ошибок на поле. Никто их за это сильно карать не будет, – сказал Шлойдо.

Полное интервью с Игорем Шлойдо о стратегии развития клуба, посещаемости команды, переезде на «Трактор» и других темах читайте в материале Tribuna.com.

«Надо терпеть и доверять молодым». «Минск» в шаге от зоны вылета, но все в порядке