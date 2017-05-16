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Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы будут получать кубки на поле
17.05.2017 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубки за победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы с этого года будут вручаться прямо на поле. Такое решение принял президент УЕФА Александер Чеферин.
Вручение трофеев на поле будет не временной, а стандартной процедурой для всех турниров УЕФА – как на уровне клубов, так и на уровне сборных.
Для вручения кубков на поле будут оборудованы специальные сцены. Монтажные работы займут менее пяти минут.
«Поле – это сцена для футболистов, и только оно годится для того, чтобы отметить их достижения. Смысл в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы вручить медали, кубок и отдать должное игрокам», – сказал Чеферин.
Ранее команды поднимались для получения трофеев на трибуны.
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Кубки за победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы с этого года будут вручаться прямо на поле.
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