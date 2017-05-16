ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы будут получать кубки на поле

17.05.2017 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Кубки за победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы с этого года будут вручаться прямо на поле. Такое решение принял президент УЕФА Александер Чеферин. 

Вручение трофеев на поле будет не временной, а стандартной процедурой для всех турниров УЕФА – как на уровне клубов, так и на уровне сборных.

Для вручения кубков на поле будут оборудованы специальные сцены. Монтажные работы займут менее пяти минут.

«Поле – это сцена для футболистов, и только оно годится для того, чтобы отметить их достижения. Смысл в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы вручить медали, кубок и отдать должное игрокам», – сказал Чеферин.

Ранее команды поднимались для получения трофеев на трибуны. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубки за победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы с этого года будут вручаться прямо на поле.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Шлойдо: «14-е место? На данный момент мы верим в трудолюбие, талант и квалификацию Кондратьева»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика