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Финал Кубка Италии. «Ювентус» против «Лацио»
17.05.2017 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится финал Кубка Италии-2016/17: «Ювентус» сыграет с «Лацио» на римском «Стадио Олимпико».
Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Tribuna.com проведет
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня состоится финал Кубка Италии-2016/17: «Ювентус» сыграет с «Лацио» на римском «Стадио Олимпико».
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