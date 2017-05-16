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Финал Кубка Италии. «Ювентус» против «Лацио»

17.05.2017 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится финал Кубка Италии-2016/17: «Ювентус» сыграет с «Лацио» на римском «Стадио Олимпико». 

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Tribuna.com проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ювентус – Лацио
Дата проведения
17 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское. 

Статистика Кубка Италии

 
 
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Сегодня состоится финал Кубка Италии-2016/17: «Ювентус» сыграет с «Лацио» на римском «Стадио Олимпико».

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