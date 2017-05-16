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«Цуг», «Ювяскюля» и «Вена» стали соперниками «Немана» в Лиге чемпионов
17.05.2017 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Кельне состоялась жеребьевка хоккейной Лиги Чемпионов.
Соперниками гродненского «Немана» в группе С будут швейцарский «Цуг», финская «Ювяскюля» и австрийская «Вена».
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Сегодня в Кельне состоялась жеребьевка хоккейной Лиги Чемпионов.
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