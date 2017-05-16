|
Дэйв Льюис: «У Рачковского есть вопросы по поводу выбора состава? Он в курсе причин моих решений»
17.05.2017 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о словах главы ФХБ Игоря Рачковского по поводу состава команды на ЧМ-2017.
«У Рачковского есть вопросы относительно выбора состава? Игорь в курсе причин моих решений», – сказал Льюис.
Напомним, ранее Игорь Рачковский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о словах главы ФХБ Игоря Рачковского по поводу состава команды на ЧМ-2017.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии