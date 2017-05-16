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Дэйв Льюис: «У Рачковского есть вопросы по поводу выбора состава? Он в курсе причин моих решений»

17.05.2017 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о словах главы ФХБ Игоря Рачковского по поводу состава команды на ЧМ-2017.

«У Рачковского есть вопросы относительно выбора состава? Игорь в курсе причин моих решений», – сказал Льюис.

Напомним, ранее Игорь Рачковский подверг сомнениям не включение в состав сборной Беларуси на ЧМ-2017 Андрея Степанова, Ника Бэйлена и Николая Стасенко.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о словах главы ФХБ Игоря Рачковского по поводу состава команды на ЧМ-2017.

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