Дэйв Льюис: «У Рачковского есть вопросы по поводу выбора состава? Он в курсе причин моих решений»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о словах главы ФХБ Игоря Рачковского по поводу состава команды на ЧМ-2017.

«У Рачковского есть вопросы относительно выбора состава? Игорь в курсе причин моих решений», – сказал Льюис.

Напомним, ранее Игорь Рачковский подверг сомнениям не включение в состав сборной Беларуси на ЧМ-2017 Андрея Степанова, Ника Бэйлена и Николая Стасенко.