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Кюйт объявил о завершении карьеры

17.05.2017 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Фейеноорда» Дирк Кюйт завершил карьеру.

36-летний форвард объявил о своем решении спустя три дня после чемпионского матча против «Хераклеса», в котором он оформил хет-трик и помог команде из Роттердама завоевать чемпионский титул впервые за 18 лет.

Голландец останется в «Фейеноорде» и получит должность в структуре клуба.

За свою карьеру Кюйт также поиграл за «Утрехт», «Ливерпуль» и «Фенербахче». С английской командой он выиграл в 2012 году Кубок лиги, а в Турции стал чемпионом страны и обладателем национального Кубка.

В 2010 году в составе голландской сборной он дошел до финала чемпионата мира, где «оранжевые» уступили Испании.

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Нападающий «Фейеноорда» Дирк Кюйт завершил карьеру.

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