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ХК "Неман" сыграет в Лиге чемпионов с командами из Австрии, Финляндии и Швейцарии
17.05.2017 18:41 — Новости Спорта | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов с австрийским клубом "Вена Кепиталз", финской командой "Ювяскюля" и швейцарским "Цугом", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гродненский "Неман" первым из белорусским клубов принял участие в престижном клубном турнире в сезоне-15/16, но не смог выйти в плей-офф.
В групповом этапе, который пройдет с 24 августа по 11 октября, примут участие 32 команды, разделенные на восемь групп. Из каждого квартета в плей-офф выйдут по два клуба. Финал хоккейной Лиги чемпионов состоится 6 февраля 2018 года.
Действующим победителем турнира является шведская "Фрелунда".-0-
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Гродненский "Неман" первым из белорусским клубов принял участие в престижном клубном турнире в сезоне-15/16, но не смог выйти в плей-офф.
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