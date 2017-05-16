17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов с австрийским клубом "Вена Кепиталз", финской командой "Ювяскюля" и швейцарским "Цугом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гродненский "Неман" первым из белорусским клубов принял участие в престижном клубном турнире в сезоне-15/16, но не смог выйти в плей-офф.

В групповом этапе, который пройдет с 24 августа по 11 октября, примут участие 32 команды, разделенные на восемь групп. Из каждого квартета в плей-офф выйдут по два клуба. Финал хоккейной Лиги чемпионов состоится 6 февраля 2018 года.

Действующим победителем турнира является шведская "Фрелунда".-0-