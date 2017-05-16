ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Даниел Златков: «Мне симпатичны и Путин, и российская политика»

17.05.2017 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Болгарский защитник солигорского «Шахтера» Даниел Златков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву в том числе сравнил Беларусь и Болгария, а также затронул тему России и Владимира Путина.

– Беларусь и Болгария вообще сильно отличаются. Жизнь здесь другая, люди тоже. Менталитет. У вас чувствуется, что люди уважают законы и соблюдают их. А Болгария входит в Евросоюз, и люди вроде как имеют больше прав и свобод, но не скажу, что жизнь там лучше. Хотя все зависит от того, с какой стороны посмотреть.

– Например?

– В Беларуси лучше экономика и больше работы. Зато в Болгарии хороший климат и красивые пейзажи. Море, горы, много курортов.

– У вас проблема с безработицей?

– Ох, у нас даже не считают, сколько людей не могут никуда устроиться. В то же время каждый второй автомобиль на улицах – роскошный. Много богатых людей, только никто не знает, откуда у них деньги. Никому до этого нет дела. У вас шикарных машин все же меньше.

– Что в нашей стране тебя удивляет?

Минск. Это типичный европейский город – все остальные заметно от него отличаются. Когда у меня выходной, еду с семьей в столицу. Ничего особенного там не делаем, просто гуляем...

– Правда, что в Болгарии есть поговорка «лучше русские, чем турки»?

– Да. В Болгарии многие считают русских братьями. Мне самому симпатичны и Владимир Путин, и российская политика. У меня на «Фейсбуке» картинка – слово «Путин», выложенное в виде кардиограммы, и надпись «Так бьется сердце России», – сказал Златков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болгарский защитник солигорского «Шахтера» Даниел Златков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву в том числе сравнил Беларусь и Болгария, а...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Беларуси. 1/2 финала. БГК уступил «Кронону» в первом матче серии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика