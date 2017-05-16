Даниел Златков: «Мне симпатичны и Путин, и российская политика»

Болгарский защитник солигорского «Шахтера» Даниел Златков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву в том числе сравнил Беларусь и Болгария, а также затронул тему России и Владимира Путина.

– Беларусь и Болгария вообще сильно отличаются. Жизнь здесь другая, люди тоже. Менталитет. У вас чувствуется, что люди уважают законы и соблюдают их. А Болгария входит в Евросоюз, и люди вроде как имеют больше прав и свобод, но не скажу, что жизнь там лучше. Хотя все зависит от того, с какой стороны посмотреть.

– Например?

– В Беларуси лучше экономика и больше работы. Зато в Болгарии хороший климат и красивые пейзажи. Море, горы, много курортов.

– У вас проблема с безработицей?

– Ох, у нас даже не считают, сколько людей не могут никуда устроиться. В то же время каждый второй автомобиль на улицах – роскошный. Много богатых людей, только никто не знает, откуда у них деньги. Никому до этого нет дела. У вас шикарных машин все же меньше.

– Что в нашей стране тебя удивляет?

– Минск. Это типичный европейский город – все остальные заметно от него отличаются. Когда у меня выходной, еду с семьей в столицу. Ничего особенного там не делаем, просто гуляем...

– Правда, что в Болгарии есть поговорка «лучше русские, чем турки»?

– Да. В Болгарии многие считают русских братьями. Мне самому симпатичны и Владимир Путин, и российская политика. У меня на «Фейсбуке» картинка – слово «Путин», выложенное в виде кардиограммы, и надпись «Так бьется сердце России», – сказал Златков.