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НБА. Финал Востока. «Бостон» сразится с «Кливлендом»
17.05.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду, 17 мая, в рамках первого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» примет «Кливленд».
НБА
Плей-офф
Финал Восточной конференции
Первый матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В среду, 17 мая, в рамках первого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» примет «Кливленд».
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