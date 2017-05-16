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НБА. Финал Востока. «Бостон» сразится с «Кливлендом»

17.05.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 17 мая, в рамках первого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» примет «Кливленд».

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Первый матч

Бостон – Кливленд
Дата проведения
18 мая, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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В среду, 17 мая, в рамках первого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» примет «Кливленд».

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