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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 9-й раз подряд завоевали золото чемпионата Беларуси

17.05.2017 21:12 — Новости Спорта | БелТА  
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Фото "Цмокi-Мiнск"
Фото "Цмокi-Мiнск"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в девятый раз подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свое очередное золото национального первенства минчане завоевали сегодня, обыграв на своей площадке баскетболистов "Гродно-93" в третьем поединке финальной серии - 86:64 ((21:19, 20:7, 20:19, 25:19). В двух стартовых матчах за золото команда Александра Крутикова победила гродненских баскетболистов на их арене - 107:68 и 101:85. Итог серии - 3-0 в пользу минчан.

Минские "драконы" стали самым титулованным клубом страны - в их активе теперь 9 чемпионских званий, на одно золото меньше у "Гродно-93".

В борьбе за бронзовые награды нынешнего первенства могилевский "Борисфен" ведет 2-0 в серии с витебским "Рубоном". В первом домашнем поединке на площадке спорткомплекса "Олимпиец" могилевчане вырвали победу со счетом 83:80, а затем выиграли более убедительно - 94:72. Следующий матч состоится в Витебске 19 мая, и в случае победы могилевские баскетболисты станут обладателями бронзы национального первенства.

Последние три года тройка призеров чемпионата Беларуси не меняется: "Цмокi-Мiнск", "Гродно-93", "Борисфен".-0-

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Минские "драконы" стали самым титулованным клубом страны - в их активе теперь 9 чемпионских званий, на одно золото меньше у "Гродно-93".

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