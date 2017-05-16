17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты гродненского "Кронона" неожиданно победили действующего чемпиона Беларуси БГК имени Мешкова в первом поединке полуфинальной серии национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всего поединка в Гродно хозяева ни в чем не уступали грозным соперниками и выиграли первый тайм с перевесом в три мяча - 14:11. После перерыва брестчане догнали соперников, но в самой концовке встречи все же не устояли, и "Кронон" выиграл с минимальным превосходством - 26:25.

В другом матче полуфинальной серии до двух побед вице-чемпион страны минский СКА одолел на выезде гандболистов "Гомеля" - 32:30 (17:14).

Следующие матчи медальных серий 25-го чемпионата Беларуси пройдут 20 мая в Бресте и Минске.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова выиграл три последних чемпионата, а всего в его активе восемь титулов. В копилке минского СКА десять триумфов подряд (1993-2002).

На женском первенстве серии за награды стартовали ранее. В первом поединке за золото "БНТУ-БелАЗ" обыграл в гостях чемпионок гандболисток "Гомеля" со счетом 27:23. В стартовой встрече за бронзу брестский клуб "Виктория-Берестье" победил в Белыничах бобруйскую "Березину" - 35:24. Вторые матчи серий до трех побед состоятся 20 мая в Минске и Бресте.-0-