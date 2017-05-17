﻿ Церемония вручения трофеев ЛЧ и ЛЕ пройдет в другом месте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Церемония вручения трофеев ЛЧ и ЛЕ пройдет в другом месте

17.05.2017 21:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Победителям Лиги чемпионов и Лиги Европы вручат трофеи на футбольном поле, а не на трибуне, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Церемония вручения трофеев ЛЧ и ЛЕ пройдет в другом месте
© AFP/ MARTIN BUREAU
Брых будет судить финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом"

Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе, престижный трофей разыграют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Решающий поединок ЛЕ, в котором сойдутся  амстердамский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед", 24 мая примет Стокгольм.

"Поле — это сцена для футболистов, и только оно годится как место, где должны отмечаться их достижения", — сказал Чеферин. Слова которого приводит сайт УЕФА.

Он назвал символичным то, что официальные лица спускаются к футболистам, чтобы наградить игроков. "Смысл также и в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы отдать им должное путем вручения трофея и медалей на игровом поле", — пояснил Чеферин.

Отмечается, что вручение трофеев на футбольном поле станет стандартной процедурой для всех турниров УЕФА на уровне клубов и сборных.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты смогут отпраздновать победу в месте, которое хорошо будет видно всем болельщикам, где бы они ни сидели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 9-й раз подряд завоевали золото чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика