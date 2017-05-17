Церемония вручения трофеев ЛЧ и ЛЕ пройдет в другом месте

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Победителям Лиги чемпионов и Лиги Европы вручат трофеи на футбольном поле, а не на трибуне, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе, престижный трофей разыграют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Решающий поединок ЛЕ, в котором сойдутся амстердамский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед", 24 мая примет Стокгольм.

"Поле — это сцена для футболистов, и только оно годится как место, где должны отмечаться их достижения", — сказал Чеферин. Слова которого приводит сайт УЕФА .

Он назвал символичным то, что официальные лица спускаются к футболистам, чтобы наградить игроков. "Смысл также и в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы отдать им должное путем вручения трофея и медалей на игровом поле", — пояснил Чеферин.

Отмечается, что вручение трофеев на футбольном поле станет стандартной процедурой для всех турниров УЕФА на уровне клубов и сборных.