ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дэйв Льюис: «Жалел ли об отсутствии Бэйлена? Нет»

18.05.2017 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис ответил на вопрос от отсутствии на ЧМ-2017 Андрея Степанова и Ника Бэйлена.

– Раскройте причину, по которой на чемпионате мира не сыграл Степанов.

– Мне нужны хоккеисты, которые умеют играть в обороне и в атаке во всех трех зонах. На чемпионатах мира защита так же важна, как нападение. В этом году у Андрея не получилось пробиться в сборную.

– Не жалеете об отсутствии Бэйлена? Если бы удалось отмотать время назад, вызвали бы его в сборную?

– Нет.

– В чем, на ваш взгляд, главная ошибка при подготовке команды к чемпионату мира?

– Не знаю. Если бы начать все сначала, может, сделал бы тренировочный сбор короче. Больше ничего бы не менял, – сказал Льюис.

Хоккеисты, которые сейчас не в сборной и вряд ли об этом жалеют

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис ответил на вопрос от отсутствии на ЧМ-2017 Андрея Степанова и Ника Бэйлена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Реал» оторвался от «Барселоны» на 3 очка за тур до конца чемпионата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика