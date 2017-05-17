Дэйв Льюис: «Жалел ли об отсутствии Бэйлена? Нет»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис ответил на вопрос от отсутствии на ЧМ-2017 Андрея Степанова и Ника Бэйлена.

– Раскройте причину, по которой на чемпионате мира не сыграл Степанов.

– Мне нужны хоккеисты, которые умеют играть в обороне и в атаке во всех трех зонах. На чемпионатах мира защита так же важна, как нападение. В этом году у Андрея не получилось пробиться в сборную.

– Не жалеете об отсутствии Бэйлена? Если бы удалось отмотать время назад, вызвали бы его в сборную?

– Нет.

– В чем, на ваш взгляд, главная ошибка при подготовке команды к чемпионату мира?

– Не знаю. Если бы начать все сначала, может, сделал бы тренировочный сбор короче. Больше ничего бы не менял, – сказал Льюис.

Хоккеисты, которые сейчас не в сборной и вряд ли об этом жалеют