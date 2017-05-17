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Дэйв Льюис: «Жалел ли об отсутствии Бэйлена? Нет»
18.05.2017 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис ответил на вопрос от отсутствии на ЧМ-2017 Андрея Степанова и Ника Бэйлена.
– Раскройте причину, по которой на чемпионате мира не сыграл Степанов.
– Мне нужны хоккеисты, которые умеют играть в обороне и в атаке во всех трех зонах. На чемпионатах мира защита так же важна, как нападение. В этом году у Андрея не получилось пробиться в сборную.
– Не жалеете об отсутствии Бэйлена? Если бы удалось отмотать время назад, вызвали бы его в сборную?
– Нет.
– В чем, на ваш взгляд, главная ошибка при подготовке команды к чемпионату мира?
– Не знаю. Если бы начать все сначала, может, сделал бы тренировочный сбор короче. Больше ничего бы не менял, – сказал Льюис.
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис ответил на вопрос от отсутствии на ЧМ-2017 Андрея Степанова и Ника Бэйлена.
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